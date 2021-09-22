نشرة عاجل.. والتحالف يدمر مسيرتين «مفخختين» تجاه خميس مشيط.. ووفاة الداعية الفلبيني «ديلابينيا»

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها: وفاة الداعية الفلبيني «ديلابينيا» بالرياض، وهل تتوقف مراكز لقاحات كورونا عن العمل خلال إجازة اليوم الوطني؟، والتحالف يدمر مسيرتين «مفخختين» أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.. وإلى التفاصيل:

أسلم على يده 30 ألف شخص.. وفاة الداعية الفلبيني «ديلابينيا» بالرياض

نعت جمعية الدعوة الإرشاد وتوعية الجاليات بالبطحاء في منطقة الرياض، وفاة الداعية الفلبيني محمد ديلابينيا، وذلك بعد معاناة مع مرض السرطان.

هل تتوقف مراكز لقاحات كورونا عن العمل خلال إجازة اليوم الوطني؟ .. «الصحة» تكشف التفاصيل

أعلنت وزارة الصحة استمرار مراكز لقاحات كورونا في خدمة المواطنين خلال إجازة اليوم الوطني، بجميع مناطق ومحافظات المملكة.

«موت وخراب ديار».. ميليشيا الحوثي تتأهب لإعدام 11 بينهم امرأتان ومصادرة أموالهم

يبدو أن وحشية ميليشيا الحوثي الإرهابية لن تتوقف كثيرًا، إذ لم تمهل العاصمة صنعاء لتبديد هول الإعدامات الميدانية التي شهدتها السبت الماضي، وشرعت في التحضير لمذبحة جديدة.

بالفيديو.. مواطنة تعود للدراسة بعد انقطاع 40 عامًا.. ومذيع يرفع العقال تقديرًا لها

روت المواطنة سلوى العماني تفاصيل عودتها لمقاعد الدراسة بعد انقطاع دام لأكثر من 40 عامًا في سبعينيات القرن الماضي، وهي في عمر 18 عامًا، بعدما أنهت مرحلة التعليم الثانوي.

«طاغٍ» وأكثر عدوى.. الصحة العالمية: «دلتا» يهزم جميع متحورات كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، في مفاجأة صادمة، أنَّ الفيروس المتحور «دلتا»، طغى على المتحورات الثلاث الرئيسية الخطيرة من سلسلة الفيروسات التاجية كورونا، إذ إنها أصبحت تمثّل نسبة صغيرة من العينات التي يتم فحصها.

الشؤون الإسلامية: إعادة فتح مسجدين في الرياض وعسير بعد تعقيمهما من كورونا

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فتح مسجدين في الرياض وعسير، وذلك يعد إخلائهما وتعقيمهما من فيروس كورونا.

50 عاماً في حياة الملك عبدالعزيز.. تشريعات إدارية ترسّخ القيم الاجتماعية تحت مظلة الدولة العصرية

لم تكد تنته العقود الخمسة التي قضاها جلالة الملك عبدالعزيز في مسيرة التوحيد انطلاقاً من فتح الرياض 1319هـ حتى وافاه الأجل عام 1373 هـ، حتى كانت المملكة العربية السعودية دولة عصرية في كل أنظمتها وتشريعاتها مع المحافظة على القيم الدينية والاجتماعية لكل فئات المجتمع - المتعدد الثقافات - الممتد من الخليج العربي إلى البحر الأحمر.

بعد مخامير شقراء.. سفير اليابان يأكل الحلوى والمندي الحساوي: «مرة حلوة»

شارك سفير اليابان لدى المملكة، فوميو إيواي، متابعيه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، جانبًا من زيارته لمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية.

مجلس الوزراء السعودي يقر القواعد المنظمة للتخصيص بالمملكة.. تعرف على أبرز القرارات

أقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عقدت مساء يوم أمس الثلاثاء عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، القواعد المنظمة للتخصيص وعدد من القرارات الأخرى.

توقعات بهطول أمطار على مكة المكرمة وعدة مناطق اليوم الأربعاء

توقع المركز الوطني للأرصاد -في تقريره اليوم الأربعاء- هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة، فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

آخر فيديو للداعية الفلبيني «ديلابينيا» قبل وفاته.. يدعو للإسلام وهو على فراش الموت

نشرت شبكة قنوات «المجد» مقطع فيديو للداعية الفلبيني محمد ديلابينيا، وهو يدعو للإسلام على فراش المرض، وذلك قبل ساعات قليلة من فراقه للحياة؛ حيث توفي بعد صراع مرض السرطان.

«الأرصاد» يعلن تفاصيل طقس اليوم الوطني على 5 مناطق بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته للطقس اليوم الأربعاء وغد الخميس، الذي يتزامن مع احتفالات الشعب السعودي باليوم الوطني 91 بجميع مناطق المملكة.

احتفالاً باليوم الوطني.. قصة سيارة الملك عبد العزيز بمتحف بريدة

عرض برنامج «صباح السعودية»، المذاع على فضائية «السعودية»، تقريرًا من داخل متحف بريدة، حيث تعرض سيارة الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني السعودي 91.

التحالف يدمر مسيرتين «مفخختين» أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن عن اعتراض وتدمر طائرتين مسيرتين "مفخختين" أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

«المعلمي» يشارك في الاجتماع التنسيقي لوزراء الخارجية العرب بنيويورك

شارك مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، أمس، في الاجتماع التنسيقي لوزراء الخارجية العرب المنعقد على هامش اجتماعات الدورة ‏‏76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.‏

الهيئة العامة للإحصاء: ارتفاع الصادرات السلعية السعودية بنسبة 79.6%

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع الصادرات السلعية السعودية بنسبة 79.6% في شهر يوليو 2021، مقارنة بشهر يوليو 2020، حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر بسبب جائحة كوفيد-19.

أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات الأربعاء.. الجرام يبدأ بـ124.77 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميًا؛ حيث بلغ جرام الذهب عيار 24، في المملكة، 213.88 ريال (57.04 دولار).

إنجازات آسيوية وأولمبية.. نتائج مثمرة لجهود وزارة الرياضة خلال 9 أشهر في 2021

واصلت وزارة الرياضة استضافة وتنظيم الفعاليات والأحداث الرياضية والعالمية، والتي جعلت المملكة محط أنظار العالم ووسائل الإعلام الدولية، الأجنبية منها والعربية، على الرغم من كل الظروف والتحديات الكبيرة التي أثرت على العالم بأسره بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

3 أسباب تمنع برشلونة من إقالة كومان

يواصل فريق برشلونة تقديم عروضه السيئة في الفترة الأخيرة تحت قيادة المدرب الهولندي ولاعب الفريق السابق رونالد كومان.

تعرف على قائمة لاعبي كرة القدم الأعلى أجرًا... رونالدو وميسي يتصدران القائمة

تصدر أسطورة الكرة البرتغالية، كريستيانو رونالدو، قائمة مجلة «فوربس» الأمريكية للاعبي كرة القدم الأعلى أجرًا في العالم، حيث بلغ إجمالي أجره خلال العام 2021 زهاء الـ125 مليون دولار.

من الملعب إلى المسجد.. نجم الكرة السعودي السابق يعمل مؤذنًا في أكبر مساجد جدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق الكرة السعودية مقطع فيديو يظهر لاعب الاتحاد السابق سعد بريك، وهو يقوم برفع الأذان من أحد مساجد جدة.

وثائق تكشف أصل كورونا.. تسريب أنواع محدثة من الفيروس في 2018

كشف تقرير بريطاني عن معلومات جديدة بشأن تسريب أنواع محدثة من فيروسات كورونا عام 2018، ضمن دراسة لتصميم اللقاحات بمعهد ووهان للفيروسات.

بعد 4 أيام من رحيل «بوتفليقة».. وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد القادر بن صالح

أعلن مجلس الأمة الجزائري، اليوم الأربعاء، وفاة رئيس الجزائر السابق عبد القادر بن صالح، عن عمر ناهز الـ80 عامًا، ليلحق بسلفه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الذي رحل الجمعة 18 سبتمبر الجاري.

المملكة تستنكر وتدين محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان

أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن استنكارها وإدانتها الشديدين لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت أمس الثلاثاء، على مؤسسات الدولة الشرعية في السودان.

البرهان: الانقلاب الفاشل كاد يتحول لكارثة لولا حكمة العسكريين.. ولن نقبل الإساءة بعد اليوم

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، إنه تم اتخاذ خطوات مهمة في طريق بناء المنظومة الأمنية، وذلك بعد يوم من محاولة الانقلاب الفاشلة بمشاركة مجموعة من سلاح المدرعات للسيطرة على الحكم في السودان.

مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع زلزال قوي في أستراليا خلال أحد البرامج التلفزيونية

وثّق مقطع فيديو، لحظة وقوع زلزال بمدينة ملبورن الأسترالية؛ حيث ظهر مقدم أحد البرامج التلفزيونية ويبدو عليه حالة من القلق بعد شعوره بالهزة الأرضية.

أول جريمة قتل لعدم ارتداء كمامة.. ألماني يطلق الرصاص على عامل بمحطة وقود

كشفت وسائل إعلام ألمانية عن أول جريمة قتل في البلاد بسبب عدم ارتداء كمامة، راح ضحيتها شاب 20 عامًا، يعمل في محطة وقود.

عراقي يعترف بحرق وإغراق زوجته.. و«القتيلة» تظهر حية بعد شهرين

في قضية هزت الشارع العراقي؛ حيث اعترف علي كاظم حميدان الجبوري بأنه قتل زوجته وأحرق جثتها، ولكن القتيلة ظهرت حية ترزق بعد أكثر من شهرين على اختفائها.

«فيسبوك» تعلن موعد طرح أول أجهزتها اللوحية للمستهلكين.. وهذه أسعاره

طرحت شركة فيسبوك نسخة محمولة من جهاز دردشة الفيديو «Portal» الخاص بها، المنتج المسمى Portal Go، والذي يحتوي على شاشة بمقاس 10 بوصات وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل ومكبرات صوت، كما أنَّه يحتوي على بطارية قابلة لإعادة الشحن؛ لذا فهو لا يحتاج إلى البقاء موصولًا بالحائط، وهو الأوَّل من نوعه في مجموعة Portal التي يبلغ عمرها ما يقرب من ثلاث سنوات.