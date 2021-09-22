الجسر المعلق يضيء باللون الأخضر

تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني الـ 91 للمملكة، قامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، بإضاءة الجسر المعلق في العاصمة الرياض، بألوان علم المملكة، ضمن جهودها في تعزيز المشاركة الوطنية والاحتفال باليوم الوطني، ويعد الجسر المعلق أطول جسر معلق في المملكة، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشائه وافتتاحه بشكل رسمي عام 2000.
ويبلغ طول الجسر 763 متراً، ويتكون من ثلاثة أعمدة سفلية بطول «179-405 -179» متراً على التوالي، كما يبلغ عرض الجسر 35.8 مترا، ويتكون من اتجاهين تفصل بينهما جزيرة وسطية بعرض 5.40 أمتار، حيث تم تصميم الجسر بنظام الأنظمة الحديثة في بناء الجسور.
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