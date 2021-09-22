شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع يبحث المستجدات اليمنية مع المبعوث الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، وبحثا خلال اللقاء مستجدات الأحداث في اليمن.

وقال نائب وزير الدفاع على صفحته الرسمية في "تويتر"، "التقيت المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندركينغ، بحثنا خلال اللقاء مستجدات الأحداث في اليمن، والجهود المشتركة المبذولة لدعم المبادرة السعودية، ومساعي الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي يحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه العزيز ويحافظ على أمن المنطقة".