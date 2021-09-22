شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / المملكة تسجل 54 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 61 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة أن مراكز لقاحات كورونا بجميع مناطق المملكة ومحافظاتها تواصل العمل خلال إجازة اليوم الوطني، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) أو تطبيق (توكلنا) للحصول على لقاح كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، مشددةً في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وفي نفس السياق أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (54) حالة مؤكدة، وتعافي (61) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2345) حالة منها (303) حالات حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (546735) حالة، وعدد حالات التعافي (535711) حالة، فيما سجلت (7) حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8679) حالة وفاة - رحمهم الله جميعاً -.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).