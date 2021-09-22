، المخابرات العراقية تطيح بقيادي "داعشي" شغل منصب "وزير الزراعة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - نفّذت عملية استباقية أثناء عودته لمحافظة الأنباء بعد فراره منها

قبضت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم (الأربعاء)، بقيادي في تنظيم "داعش" لإرهابي كان يشغل منصب "وزير الزراعة" في التنظيم؛ وذلك خلال عملية أمنية في محافظة الأنبار.

وذكرت المديرية في بيان أنها نفذت عملية نوعية استباقية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية والمتابعة المستمرة، وبكمين محكم لشعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة، تمكنت على إثرها من الإطاحة بأحد الارهابيين المهمين في منطقة البو فراج ب‍الرمادي الأنبار، الذي كان يشغل منصب ما يسمى بـ"وزير الزراعة" في "داعش"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.

ولم تذكر المديرية اسم القيادي "الداعشي"، لكن أشارت إلى أنه كان قد فرّ هارباً خارج محافظة الأنبار، أثناء معارك التحرير ليعود إليها مؤخراً، ويقع في قبضة رجال الاستخبارات العسكرية بوقت قياسي.