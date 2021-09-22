اخبار السعوديه

البحرين تدين استمرار الحوثي في إطلاق الطائرات المفخخة تجاه خميس مشيط

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت الوقوف إلى جانب والتضامن معها في إجراءات ضمان استقرارها

أدانت مملكة البحرين استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة المفخخة تجاه مدينة خميس مشيط، والتي كان آخرها إطلاق طائرتين مسيرتين مفخختين، اليوم، مشيدة بيقظة وكفاءة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية إن الأعمال الإرهابية العدائية التي تقوم بها مليشيا الحوثي بشكل ممنهج ومتعمد تشكل اعتداءً سافرًا وصريحًا على سيادة المملكة العربية السعودية واستقرارها وسلامة أراضيها، باعتبارها تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين الآمنين.

وأكدت وقوف مملكة البحرين جنبًا إلى جنب مع شقيقتها المملكة العربية السعودية وتضامنها معها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443 03:20 PM

أكدت الوقوف إلى جانب السعودية والتضامن معها في إجراءات ضمان استقرارها

البحرين تدين استمرار الحوثي في إطلاق الطائرات المفخخة تجاه خميس مشيط
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أدانت مملكة البحرين استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة المفخخة تجاه مدينة خميس مشيط، والتي كان آخرها إطلاق طائرتين مسيرتين مفخختين، اليوم، مشيدة بيقظة وكفاءة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية إن الأعمال الإرهابية العدائية التي تقوم بها مليشيا الحوثي بشكل ممنهج ومتعمد تشكل اعتداءً سافرًا وصريحًا على سيادة المملكة العربية السعودية واستقرارها وسلامة أراضيها، باعتبارها تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين الآمنين.

وأكدت وقوف مملكة البحرين جنبًا إلى جنب مع شقيقتها المملكة العربية السعودية وتضامنها معها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

الكلمات المفتاحية
f59e6ba363.jpg

، البحرين تدين استمرار الحوثي في إطلاق الطائرات المفخخة تجاه خميس مشيط ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تدين استمرار الحوثي في إطلاق الطائرات المفخخة تجاه خميس مشيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا