، "المياه" تتفاعل مع "الخليج 365"... وتصلح تسربًا في المياه بمكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعادت سفلتة الموقع المتضرر في شارع بمخطط 7

تفاعلت الشركة الوطنية للمياه مع "الخليج 365" وأصلحت ما يتسبب في إهدار المياه في أحد الشوارع بمخطط 7 في مكة المكرمة بعد أن استمر إهدار المياه على طول الطريق.

"الخليج 365" وثقت جانبًا من تسرب المياه في الشارع والذي تزامن مع ضخ المياه، قبل أن تتجاوب الشركة الوطنية للمياه مع "الخليج 365" وتوجّه فرقة للموقع لإصلاح التسرب وإعادة سفلتة الموقع المتضرر.