شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تتلقى برقيتي تهنئة من ولي عهد البحرين بمناسبة اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، برقية تهنئة، من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

وأعرب سموه عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة العربية السعودية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وأشاد سموه بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور وتقدم مستمر على المستويات كافة، مؤكداً حرص البحرين الدائم والمشترك لترسيخ هذه العلاقات الطيبة بين البلدين إلى آفاق أرحب وأشمل لما فيه خير وصالح الشعبين الشقيقين.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.