شكرا لقرائتكم خبر عن القنصل العام البريطاني يشيد بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد بمكتبه بجدة اليوم، القنصل العام البريطاني سيف الدين أشر.

وجرى خلال اللقاء التطرق للجهود التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، لضيوف الرحمن.

كما أشاد القنصل العام البريطاني بالتنظيمات التقنية الحديثة التي اعتمدتها وزارة الحج والعمرة للتيسير على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم من جميع أنحاء العالم.

حضر اللقاء وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو المداح، ونائب القنصل البريطاني هيثم حمد.