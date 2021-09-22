شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الوطني .. ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من وزير الدفاع الكويتي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة من أخيه الشيخ حمد جابر العلي الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع بدولة الكويت، بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.

وأعرب الشيخ حمد العلي عن تمنياته للمملكة بدوام التقدم والازدهار ولقواتها المسلحة بالرفعة والعزة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سمو ولي العهد وشعب المملكة بالخير والبركات.