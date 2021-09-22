شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 5 أطنان معدات وقطع غيار السيارات المقلدة بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة اليوم, حملة ميدانيةً لمتابعة الأسواق العشوائية وضبط العمالة المخالفة في حي الرصيفة وشارع المنصور بمكة المكرمة تم خلالها ضبط ورشٍ لقطع غيار السيارات المُقلَّدة، حيث قامت العمالة المخالفة بتحويل المنطقة إلى مكبٍّ للمعدات التالفة، واستخدمت الموقع لبيع منتجات السيارات المُقلَّدة والمتاجرة بها.

وأسفرت الحملة الميدانية عن مصادرة 5 أطنان من المُعِدَّات وقِطع غيار السيارات المُقلَّدة وتنظيف الموقع من المُخلَّفات والأكشاك العشوائية وإحالة المخالفين للجهات الأمنية المختصَّة.

وكانت الأمانة قد أزالت أعداداً كبيرةً من السيارات التالفة والهياكل الخربة من شوارع وميادين العاصمة المقدسة خلال الفترة الماضية، حاثة الأمانة المواطنين والمقيمين الذين يملكون سياراتٍ تالفة وتركوها فترةً زمنيةً طويلةً في الشوارع بالتعاون مع اللجان المُختصَّة بالأمانة والتخلص من السيارات التالفة والهياكل المهملة أو نقلها بعيداً عن العمران، للإسهام في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، والحد من الظواهر السلبية.