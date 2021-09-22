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كشف دان تيهان وزير السياحة الأسترالي عن موعد فتح البلاد للسفر للخارج دون أي قيود على وجهتهم، بمجرد أن يصل معدل التطعيم في ولايتهم إلى 80%.
وكشف "تيهان" عن فتح بلاده حدودها الدولية أمام السياح من جميع أنحاء العالم بحلول نهاية شهر ديسمبر أي بعد 100 يوم على أقصى تقدير في تخفيف لواحدة من أكثر الدول المطبقة لقيود فيروس كورونا بصرامة في العالم على السفر للخارج منذ بدء الجائحة، حسب وكالة "بلومبرج"، وتعتبر آخر معقل من الدول المغلقة حتى الان
ويتم إغلاق الحدود الأسترالية، بالأساس أمام غير المواطنين وغير المقيمين، منذ مارس 2020.
وأضاف "تيهان": "سيتمكّن الأشخاص من السفر بحرية، خارج أستراليا، دون أي قيود" بموجب الخطة الوطنية، التي تحكم خروج البلاد من مرض كوفيد-19".
وتابع أن الأستراليين سيظلوا خاضعين للقواعد، التي تحكم البلدان، التي يزورونها. وتدرس الحكومة فتح فقاعات سفر مع العديد من الدول لتقليص وقت الحجر الصحي.
22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443 02:52 PM
بعد 100 يومآخر معقل لقيود الكورونا تفتح أبوابها للسعوديين في هذا التاريخ
كشف دان تيهان وزير السياحة الأسترالي عن موعد فتح البلاد للسفر للخارج دون أي قيود على وجهتهم، بمجرد أن يصل معدل التطعيم في ولايتهم إلى 80%.
وكشف "تيهان" عن فتح بلاده حدودها الدولية أمام السياح من جميع أنحاء العالم بحلول نهاية شهر ديسمبر أي بعد 100 يوم على أقصى تقدير في تخفيف لواحدة من أكثر الدول المطبقة لقيود فيروس كورونا بصرامة في العالم على السفر للخارج منذ بدء الجائحة، حسب وكالة "بلومبرج"، وتعتبر آخر معقل من الدول المغلقة حتى الان
ويتم إغلاق الحدود الأسترالية، بالأساس أمام غير المواطنين وغير المقيمين، منذ مارس 2020.
وأضاف "تيهان": "سيتمكّن الأشخاص من السفر بحرية، خارج أستراليا، دون أي قيود" بموجب الخطة الوطنية، التي تحكم خروج البلاد من مرض كوفيد-19".
وتابع أن الأستراليين سيظلوا خاضعين للقواعد، التي تحكم البلدان، التي يزورونها. وتدرس الحكومة فتح فقاعات سفر مع العديد من الدول لتقليص وقت الحجر الصحي.
، آخر معقل لقيود الكورونا تفتح أبوابها للسعوديين في هذا التاريخ ،
المصدر : الخليج 365
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