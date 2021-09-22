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تباشر الجهات الأمنية والإسعافية في المخواة، حادث تصادم وقع بين مركبتين، قبل قليل، بطريق الخوانق، باتجاه نمره.
أسفر الحادث عن عدد من الإصابات تراوحت بين متوسطة وخطيرة.
"الخليج 365" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.
22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443 02:51 PM
وقع بين مركبتين بطريق الخوانق، باتجاه نمره والجهات المعنية باشرتالمخواة.. حادث تصادم يسفر عن تسجيل إصابات بين متوسطة وخطيرة
تباشر الجهات الأمنية والإسعافية في المخواة، حادث تصادم وقع بين مركبتين، قبل قليل، بطريق الخوانق، باتجاه نمره.
أسفر الحادث عن عدد من الإصابات تراوحت بين متوسطة وخطيرة.
"الخليج 365" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.
، المخواة.. حادث تصادم يسفر عن تسجيل إصابات بين متوسطة وخطيرة ،
المصدر : الخليج 365
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