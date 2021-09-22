، وزير الحج يستقبل القنصل العام البريطاني ،

محمد بن مسعود - الدمام - استعرضا جهود حكومة المملكة لضيوف الرحمن

استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد بمكتبه بجدة اليوم، القنصل العام البريطاني سيف الدين أشر.

وشهد اللقاء التطرق للجهود التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، لضيوف الرحمن.

كما أشاد القنصل العام البريطاني بالتنظيمات التقنية الحديثة التي اعتمدتها وزارة الحج والعمرة للتيسير على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم من جميع أنحاء العالم.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو المداح، ونائب القنصل البريطاني هيثم حمد.