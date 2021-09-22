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شنّ رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم (الأربعاء)، هجوماً لاذعاً على القوى السياسية في البلاد، متهماً إياها بـ"تجاهل معاناة المواطنين وتركيز جهدها على الإساءة للعسكريين".
وقال "البرهان" في كلمة بمعسكر القوات الخاصة بالخرطوم: "نحن أوصياء رغم أنف الجميع على وحدة وأمن السودان، ونبذل كل جهدنا للحفاظ على أمن السودان"، وفقاً لـ"الشرق".
وأضاف: "نحن من أجهضنا المحاولة الانقلابية، وليس أي جهة أخرى؛ لأننا مقتنعون بالتحول الديمقراطي، وقطعنا خطوات مهمة في بناء منظومتنا الأمنية".
وتابع: "تركنا العمل التنفيذي للسياسيين، ولكن المسألة انحرفت عن مسارها الصحيح".
وطالب رئيس مجلس السيادة بمشاركة كل القوى الوطنية في الفترة الانتقالية.
وقال: "لا إقصاء لأي مكون من مكونات الفترة الانتقالية التي اتفق عليها".
وأضاف "البرهان": "نريد إقامة دولة ديمقراطية مدنية عن طريق الانتخابات وسنساعد في تأسيسها، كل من يحيد عن الطريقة الديمقراطية واجبنا التصدي له". لافتاً إلى أن هناك "جهات سياسية معينة ليس لها هم إلا الحصول على منصب وزاري".
22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443 02:30 PM
اتهم جهات لم يسمها بالرغبة في بث الفرقة بين صفوف الجيش"نحن أوصياء رغم أنف الجميع".. "البرهان" للقوى السياسية: تجاهلتم معاناة المواطنين وتفرغتم للإساءة لنا
شنّ رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم (الأربعاء)، هجوماً لاذعاً على القوى السياسية في البلاد، متهماً إياها بـ"تجاهل معاناة المواطنين وتركيز جهدها على الإساءة للعسكريين".
وقال "البرهان" في كلمة بمعسكر القوات الخاصة بالخرطوم: "نحن أوصياء رغم أنف الجميع على وحدة وأمن السودان، ونبذل كل جهدنا للحفاظ على أمن السودان"، وفقاً لـ"الشرق".
وأضاف: "نحن من أجهضنا المحاولة الانقلابية، وليس أي جهة أخرى؛ لأننا مقتنعون بالتحول الديمقراطي، وقطعنا خطوات مهمة في بناء منظومتنا الأمنية".
وتابع: "تركنا العمل التنفيذي للسياسيين، ولكن المسألة انحرفت عن مسارها الصحيح".
وطالب رئيس مجلس السيادة بمشاركة كل القوى الوطنية في الفترة الانتقالية.
وقال: "لا إقصاء لأي مكون من مكونات الفترة الانتقالية التي اتفق عليها".
وأضاف "البرهان": "نريد إقامة دولة ديمقراطية مدنية عن طريق الانتخابات وسنساعد في تأسيسها، كل من يحيد عن الطريقة الديمقراطية واجبنا التصدي له". لافتاً إلى أن هناك "جهات سياسية معينة ليس لها هم إلا الحصول على منصب وزاري".
، "نحن أوصياء رغم أنف الجميع".. "البرهان" للقوى السياسية: تجاهلتم معاناة المواطنين وتفرغتم للإساءة لنا ،
المصدر : الخليج 365
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