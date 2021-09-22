، قبل مشاركته في جولة البرتغال.. نائب أمير منطقة حائل يستقبل سائق الراليات "السيف" ،

محمد بن مسعود - الدمام - نوّه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بدعم القيادة الحكيمة وتشجيع أبطال الراليات لتحقيق مراكز متقدمة في الراليات العالمية بمتابعة من وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية مشيداً بسائق الراليات صالح السيف ومتمنياً له التوفيق وتحقيق البطولة.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير فيصل بمكتبه بالإمارة اليوم سائق الراليات الكابتن صالح السيف بحضور الداعمين والرعاة للسائق بعد تحقيقه المرتبة الأولى في فئة T4 في الجولة الثامنة من بطولة العالم للراليات الصحراوية (الباها) والمقامة في إيطاليا محققاً صدارة بطولة العالم بـ 114.5 نقطة ومبتعداً عن أقرب منافس بـ14 نقطة.

بعد ذلك كرم نائب أمير حائل الداعمين والرعاة للسائق كل من فارس الصنهات ومحمد السيف.

من جهته عبر الكابتن السيف عن شكره وتقديره لهذا الدعم من أمير منطقة حائل و نائبه على المتابعة المستمرة له ولأبناء المنطقة في كل مناسبة ومشاركة رياضية.

يُذكر أن السائق "السيف" الخليج 365 وأن تصدر جولة المملكة العربية السعودية لهذه البطولة المقامة بالمنطقة الشرقية هذا العام وكذلك صدارة جولة المملكة الأردنية الهاشمية، فيما حل خامساً في جولة الإمارات العربية المتحدة (دبي)، وسابعاً في المجر وثالثاً في بولندا.

وتبقى جولة واحدة (الجولة الختامية) في البرتغال مطلع الشهر القادم، ويحتاج البطل فيها إلى أن يكون ضمن المراكز الخمسة الأولى كي يحافظ على الصدارة ويحقق البطولة.