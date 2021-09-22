توقعات بهطول أمطار على مكة المكرمة وعدة مناطق اليوم الأربعاء

الرياض - محمد عبدالله - كشف المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، عن توقعاته بهطول أمطار رعدية على بعض المناطق في المملكة.

وشارك مركز الأرصاد، عبر حسابة الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، في سلسلة مكونة من عدة تغريدات متتالية صور معلوماتية "إنفوجراف"، موضحًا بها توقعاته لحالة الطقس.

أمطار على مكة وجازان والمدينة

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع عن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة.

وأشار الوطني للأرصاد، إلى أنه تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

توقع أمطار بمنطقتين الأربعاء

وكان خبير الطقس والأرصاد المناخية، الدكتور زياد الجهني، كشف يوم الأحد الماضي من هذا الأسبوع، عن توقعاته بتحسّن فرص هطول الأمطار على منطقة مكة والباحة بداية من مساء اليوم الأربعاء.

وكتب، عبر حسابه بموقع «تويتر»، مغردًا «تحسّن فرص الأمطار على منطقة مكة والباحة من مساء الأربعاء إن شاء الله مع استمرار الأمطار على طول المرتفعات الجنوبية والغربية بشكل عام».

وفي هذا الصدد، كشف الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني عن توقعاته لحالة اليوم الأربعاء -إن شاء الله-.

وأشار الحصيني إلى أنه يتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبياً نهاراً لطيفة فجراً على معظم المناطق، وهطول أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق مكة المدينة الباحة عسير وجازان وعُمان واليمن.

كما توقع هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وحائل والشرقية وجنوب وتبوك.

رياح سطحية تؤثر بحركة البحر

وكشف المركز الوطني للأرصاد، في تفريره لجالة الطقس اليوم، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-32كم/ساعة.

وأضاف المركز أن حركة الرياح ستؤثر بارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، مضيفًا أن حالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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