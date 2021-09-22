آخر فيديو للداعية الفلبيني «ديلابينيا» قبل وفاته.. يدعو للإسلام وهو على فراش الموت

الرياض - محمد عبدالله - نشرت شبكة قنوات «المجد» مقطع فيديو للداعية الفلبيني محمد ديلابينيا، وهو يدعو للإسلام على فراش المرض، وذلك قبل ساعات قليلة من فراقه للحياة؛ حيث توفي بعد صراع مرض السرطان.

وقال الحساب الرسمي لشبكة قنوات «المجد» عبر موقع «تويتر»: «حتى على فراش الموت يدعو للإسلام الداعية محمد ديلابينيا كان مصاب بالسرطان ووافته المنية اليوم بعد أن أسلم على يديه أكثر من 30 ألف شخص».

وأضاف: «نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويتقبل أعماله الصالحة ويجعلها في موازين حسناته».

وكانت جمعية الدعوة الإرشاد وتوعية الجاليات بالبطحاء في منطقة الرياض، قد نعت وفاة الداعية الفلبيني محمد ديلابينيا، وذلك بعد معاناة مع مرض السرطان.

وذكرت جمعية الدعوة والإرشاد عبر حسابها على موقع «تويتر» أن محمد ديلابينيا خدم في الدعوة لأكثر من 25 عامًا، مشيرة إلى أنه أسلم على يديه أكثر من 30 ألف شخص.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة الداعية الفلبيني ديلابينيا، مشيدين بجهوده في نشر مبادئ الإسلام وسط الجالية الفلبينية، وتعليمهم أمور الدين.

نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويتقبل أعماله الصالحة ويجعلها في موازين حسناته#وفاة_الداعية_الفلبيني_محمد_ديلابينيا pic.twitter.com/9bCy5oZOBJ

— شبكة المجد (@AlmajdChannels)

حتى على فراش الموت يدعو للإسلام



الداعية محمد ديلابينيا كان مصاب بالسرطان ووافته المنية اليوم

بعد أن أسلم على يديه أكثر من 30 ألف شخص



نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويتقبل أعماله الصالحة ويجعلها في موازين حسناته#وفاة_الداعية_الفلبيني_محمد_ديلابينيا pic.twitter.com/9bCy5oZOBJ — شبكة المجد (@AlmajdChannels) September 21, 2021

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