«الموارد البشرية» توضِّح سلم الضمان الاجتماعي والحد المانع من الصرف

الرياض - محمد عبدالله - بينّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سلّم نظام الضمان الاجتماعي، كما حددت الحد المانع من الصرف.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في لائحة نظام الضمان الاجتماعي المنشورة بموقع الوزارة، شروط صرف الدعم وسلم الضمان الاجتماعي.

سلم الضمان الاجتماعي والحد المانع من الصرف

وأوضحت لائحة نظام الضمان الاجتماعي، سلم صرف دعم الضمان الاجتماعي وذلك وفقًا للتالي:

- العائلة المكونة من شخص واحد الحد الأقصى لها: 2001 ريال سعودي

- العائلة المكونة من شخصين بحد أقصى 2570 ريالًا سعوديًا

- العائلة مكونة من 3 أفراد بحد أقصى 3140 ريالًا سعوديًا

- العائلة المكونة من 4 أفراد بحد أقصى 3710 ريالات سعودية

- العائلة المكونة من 5 أفراد بحد أقصى 4280 ريالا سعوديا

- العائلة المكونة من 6 أفراد بحد أقصى 4840 ريالا سعوديا

- العائلة مكونة من 7 أفراد الحد الأقصى هو 5،420 ريال سعودي

- العائلة المكونة من 8 أفراد الحد الأقصى هو 6000 ريال سعودي

- العائلة المكونة من 9 أفراد الحد الأقصى هو 6560 ريالا سعوديا

- العائلة المكونة من 10 أفراد الحد الأقصى هو 7120 ريالا سعوديا

نظام الضمان الاجتماعي

يذكر أنه كان مجلس الوزراء برئاسة خدام الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-، قد وافق في نوفمبر 2020، على إصدار نظام الضمان الاجتماعي الجديد.

وتضمن قرار إصدار نظام الضمان الاجتماعي الجديد عدم تأثير التعديلات على المستفيدين الحاليين من نظام الضمان الاجتماعي الحالي لمدة أقصاها سنتان من تاريخ نشره.

كما تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على جرد وإعادة تقييم جميع الحالات التي تنطبق عليها شروط الأمن في تلك الفترة.

شروط الضمان الاجتماعي للمتقاعدين

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن الشروط اللازمة الواجب استيفاؤها في المتقاعدين وأصحاب المعاشات المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي، والتي تؤهلهم للحصول على معاش تقاعدي، وتتمثل هذه الاشتراطات فيما يلي:

- أن يكون طالب المعاش سعودي الجنسية.

- ألا يكون لمقدم الطلب ملكية خاصة تدر ربحًا.

- يجب أن يزيد عمر المتقدم لمعاش الضمان الاجتماعي للمتقاعدين عن 60 عامًا.

- ألا يوجد مصدر للدخل.

- ألا يكون المتقدم لطلب الضمان قادرًا على العمل.

- ألا يكون لدى المتقدم للضمان الاجتماعي سجلات تجارية.

- أن يكون مقدم طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

حساب معاش الضمان الاجتماعي

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يكون الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة مساوياً للدخل الشهري بعد خصم ما مقداره 50% من قيمة الدخل المكتسب وفقًا لنظام الضمان الاجتماعي.

وأضافت أنه يُضاف كل دخل محتسب جديد لأي من أفراد الأسرة؛ إلى مجموع الدخل المحتسب للأسرة، مشيرة إلى أنه يحدد الدخل الشهري للمستفيد شهريًا بناءً على الدخل الذي حصل عليه المستقل أو مجموع ما حصل عليه أفراد الأسرة خلال السنة التي تسبق طلب معاش الضمان.

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