احتفالاً باليوم الوطني.. قصة سيارة الملك عبد العزيز بمتحف بريدة

الرياض - محمد عبدالله - عرض برنامج «صباح السعودية»، المذاع على فضائية «السعودية»، تقريرًا من داخل متحف بريدة، حيث تعرض سيارة الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني السعودي 91.

يقول د. إبراهيم المشيجح، أستاذ بجامعة القصيم، إن هذه السيارة تذكرنا بموحد الجزيرة الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود خلال إحدى زياراته لمنطقة القصيم، مضيفًا: «منذ ذلك اليوم والملك عبدالعزيز في قلب الشعب السعودي».

وأضاف «المشيجح» أن أبناء مدينة بريدة في القصيم حافظوا على السيارة، التي ظلت علامة مميزة داخل المتحف تذكرنا جميعا بالملك المؤسس الذي حول الجزيرة العربية من الفتن إلى الخير والنمو والرقي.

وأوضح الأستاذ بجامعة القصيم أن الملك عبدالعزيز زار بريدة بهذه السيارة لأول مرة في العام 1946، وتعددت بعدها الزيارات بعدد كبير من السيارات، وكانت تستمر الزيارة لشهر تقريبًا يلتقي خلالها أهل بريدة ويزور منازلهم ومدارسهم.

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