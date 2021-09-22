أسلم على يده 30 ألف شخص.. وفاة الداعية الفلبيني «ديلابينيا» بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - نعت جمعية الدعوة الإرشاد وتوعية الجاليات بالبطحاء في منطقة الرياض، وفاة الداعية الفلبيني محمد ديلابينيا، وذلك بعد معاناة مع مرض السرطان.

وذكرت جمعية الدعوة والإرشاد عبر حسابها على موقع «تويتر» أن محمد ديلابينيا خدم في الدعوة لأكثر من 25 عامًا، مشيرة إلى أنه أسلم على يديه أكثر من 30 ألف شخص.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة الداعية الفلبيني ديلابينيا، مشيدين بجهوده في نشر مبادئ الإسلام وسط الجالية الفلبينية، وتعليمهم أمور الدين.

وعلقت شبكة قنوات «المجد» عبر حسابها على موقع «تويتر» على وفاة الداعية الفلبيني ديلابينيا، مشيرة إلى أنه ظل يدعو للإسلام حتى على فراش الموت.

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