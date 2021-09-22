بالفيديو.. مواطنة تعود للدراسة بعد انقطاع 40 عامًا.. ومذيع يرفع العقال تقديرًا لها

الرياض - محمد عبدالله - روت المواطنة سلوى العماني، تفاصيل عودتها لمقاعد الدراسة بعد انقطاع دام لأكثر من 40 عامًا في سبعينيات القرن الماضي، وهي في عمر 18 عامًا، بعدما أنهت مرحلة التعليم الثانوي.

وقالت «سلوى»، في مقابلة مع برنامج «اليوم»، عبر فضائية "الإخبارية"، إنها انقطعت عن الدراسة بعد الزواج للتفرغ لبيتها وأبنائها، مشيرة إلى أن حلم الدراسة الجامعية ظل يراودها بين الحين والآخر وحاولت أكثر من مرة ولكن لم تكن أوراقها مستوفية إلى أن سمعت منذ 6 سنوات عن «ثانوية الكبيرات» لعودة المنقطعين عن الدراسة مرة أخرى.

وأضافت: «في البداية ذهبت للإشراف، وبعد محاولات التحقت بأحد صفوف المتوسط للحصول على الشهادة وفي عام واحد أنهيت الصفين الثاني والثالث وحصلت على شهادة الثانوية المتوسطة، وبعدها التحقت بثانوية الكبيرات لمدة 3 سنوات انتظام وبنفس الشهادة القديمة في تخصص العلمي واجتزت الاختبارات».

وأوضحت سلوى العماني، أنه بعد هذا المشوار حققت حلمها بالالتحاق بالجامعة ودراسة علم الاجتماع الذي وصلت فيه إلى السنة الثالثة، مؤكدة أنها اختارت تخصصا أدبيا لصعوبة دخول المعامل ودراسة أي تخصص علمي في هذه السن.

ورفع مذيع البرنامج العقال، في رد فعل عفوي، تقديرًا للسيدة سلوى العماني، على تفانيها وطموحها وإصرارها على تحقيق حلمها رغم الظروف، مؤكدًا أنها تمثل قصة كفاح عظيمة.

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