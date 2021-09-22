حفل غنائي وعروض عسكرية.. خريطة فعاليات اليوم الوطني 91 بمناطق المملكة

الرياض - محمد عبدالله - عرض برنامج «اليوم»، على فضائية «الإخبارية»، تقريرًا حول خريطة فعاليات اليوم الوطني 91 بجميع مناطق المملكة، والمقرَّر الاحتفال به غدًا الخميس 23 سبتمبر الجاري.
وجاءت خريطة فعاليات اليوم الوطني كالتالي:
في الرياض
- بطولة كأس اليوم الوطني لقفز الحواجز - ملهم.
- عروض فريق الصقور السعودية - طريق الملك سلمان.
- معرض المرأة الاستثنائية في درة الرياض.
- عرض عسكري تنظمه وزارة الداخلية بمشاركة جميع قطاعاتها بواجهة الرياض.
في جدة
- حفل غنائي للفنان حسين الجسمي.
- انطلاق فعاليات أدبي جدة والثقافة والفنون.
في الشرقية
- تدشين «ميدان العرضة» ودوار «عنان السماء» في الخبر.
في حائل
- انطلاق مبادرة «درب زبيدة 2022» بـ40 مشاركًا.
- انطلاق أولى فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 91 في «تربة» حائل.
في الباحة
- انطلاق معرض «ماضيها حاضرها هي لنا دار» بالمخواة.
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