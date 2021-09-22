حفل غنائي وعروض عسكرية.. خريطة فعاليات اليوم الوطني 91 بمناطق المملكة

الرياض - محمد عبدالله - عرض برنامج «اليوم»، على فضائية «الإخبارية»، تقريرًا حول خريطة فعاليات اليوم الوطني 91 بجميع مناطق المملكة، والمقرَّر الاحتفال به غدًا الخميس 23 سبتمبر الجاري.

وجاءت خريطة فعاليات اليوم الوطني كالتالي:

في الرياض

- بطولة كأس اليوم الوطني لقفز الحواجز - ملهم.

- عروض فريق الصقور السعودية - طريق الملك سلمان.

- معرض المرأة الاستثنائية في درة الرياض.

- عرض عسكري تنظمه وزارة الداخلية بمشاركة جميع قطاعاتها بواجهة الرياض.

في جدة

- حفل غنائي للفنان حسين الجسمي.

- انطلاق فعاليات أدبي جدة والثقافة والفنون.

في الشرقية

- تدشين «ميدان العرضة» ودوار «عنان السماء» في الخبر.

في حائل

- انطلاق مبادرة «درب زبيدة 2022» بـ40 مشاركًا.

- انطلاق أولى فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 91 في «تربة» حائل.

في الباحة

- انطلاق معرض «ماضيها حاضرها هي لنا دار» بالمخواة.

اقرأ أيضا|

أكاديمي يكشف حيل أصحاب التخفيضات الوهمية في اليوم الوطني