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حفل غنائي وعروض عسكرية.. خريطة فعاليات اليوم الوطني 91 بمناطق المملكة

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الرياض - محمد عبدالله - عرض برنامج «اليوم»، على فضائية «الإخبارية»، تقريرًا حول خريطة فعاليات اليوم الوطني 91 بجميع مناطق المملكة، والمقرَّر الاحتفال به غدًا الخميس 23 سبتمبر الجاري.

وجاءت خريطة فعاليات اليوم الوطني كالتالي:

في الرياض

- بطولة كأس اليوم الوطني لقفز الحواجز - ملهم.

- عروض فريق الصقور - طريق الملك سلمان.

- معرض المرأة الاستثنائية في درة الرياض.

- عرض عسكري تنظمه وزارة الداخلية بمشاركة جميع قطاعاتها بواجهة الرياض.

في جدة

- حفل غنائي للفنان حسين الجسمي.

- انطلاق فعاليات أدبي جدة والثقافة والفنون.

في الشرقية

- تدشين «ميدان العرضة» ودوار «عنان السماء» في الخبر.

في حائل

- انطلاق مبادرة «درب زبيدة 2022» بـ40 مشاركًا.

- انطلاق أولى فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 91 في «تربة» حائل.

في الباحة

- انطلاق معرض «ماضيها حاضرها هي لنا دار» بالمخواة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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