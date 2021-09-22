رياح نشطة وسحب رعدية بالمدينة المنورة.. وأمطار غزيرة على عدة مناطق

الرياض - محمد عبدالله - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة، تضمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل المدينة المنورة ومحافظة العيص يبدأ الساعة الـ1 ظهرًا ويستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

كما نبه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحبًا رعدية ممطرة على محافظتيّ المهد ووادي الفرع, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية تبدأ الساعة الـ1 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وهطلت مساء أمس أمطار متوسطة على محافظة أحد رفيدة سالت على إثرها الأودية والشعاب، كما هطلت أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات المجاردة، ومحايل عسير، وتنومة.

كما شملت الأمطار مراكز الشعف، ومربة، والجوة، والواديين، وبللسمر، وبللحمر، وعقبة الصماء.

ونبه المركز الوطني للأرصاد بسقوط أمطار رعدية على مناطق مكة المكرمة «الجموم – العاصمة المقدسة – بحرة - خليص»، الباحة «الحجرة – المخواة – فرعة غامد الزناد - قلوة».

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