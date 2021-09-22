شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 100 الف شجرة .. أمير الشرقية يدشن مبادرة «يوم أخضر لوطن أخضر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية مبادرة يوم أخضر لوطن أخضر والتي تهدف إلى زراعة (100) الف شجرة في المنطقة الشرقية بحضور أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.

وتفضل سموه بزراعة (100) شجرة عن بعد عبر منصة نباتك إيذاناً بانطلاق المبادرة، وأكد سموه على أهمية الزراعة وتشجير المدن لتجويد الحياة والمساهمة في الحفاظ على البيئة وهذا ما تسعى إليه القيادة الحكيمة من خلال عدة مبادرات أطلقت مؤخراً.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء الدكتور محمد الشيخ والمهندس محمد الخالد الذين أوضحوا أن المبادرة تسعى إلى إشراك سكان المنطقة في حملة جماهيرية للتشجير الجماعي تجسد علاقة الفرد بالشجرة التي يزرعها حيث تحمل في بياناتها الرقمية أسم زارعها حيث نسعى في هذه المبادرة إلى تفعيل نموذج التشجير الذكي لتسريع وتسهيل جهود التشجير على أسس شمولية ومستدامة عبر توظيف الابتكارات التقنية والمشاركات المجتمعية لتحقيق الاستدامة البيئية.