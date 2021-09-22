شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يطلق فعاليات مهرجان الشرقية الترفيهي بواجهة الدمام البحرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الأمير سعود بن نايف : الفعاليات عامل جذب سياحي ولها عائد اقتصادي على الوطن وابنائه

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء "مهرجان الشرقية الترفيهي"، والذي سيُقام في منتزه الملك عبد الله بالواجهة البحرية بالدمام ويستمر لمدة ثلاثة أشهر والذي تشرف عليه أمانة المنطقة الشرقية، بالشراكة مع القطاع الخاص بحضور أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.

وأشاد سموه بتنوع الفعاليات السياحية والثقافية وتكامل الجهود بين القطاعات لإنجاح هذه الفعاليات التي تعد عامل جذب سياحي، ولها عائد اقتصادي على الوطن وابنائه وتوفر العديد من الفرص لأبناء المنطقة والأسر المنتجة وتعد وجهة سياحية لسكان المنطقة وزائريها.

وأوضح المهندس فهد الجبير أن المهرجان يشتمل على العديد من الجوانب الترفيهية والثقافية والفنية، متضمنة عدة أقسام بفعاليات متنوعة، منها مدينة ترفيهية متكاملة (ألعاب كهربائية وهوائية ومائية)، وفعاليات وعروض عالمية (السيرك وألعاب الخفّة والعروض الكرنفالية)، بالإضافة إلى محال وأسواق تجارية، بجانب قرية الطفل التي تشمل مجموعة من الفعاليات المتنوعة، كما ستُقام فعاليات للفرق الشعبية السعودية والخليجية، ويضُم كذلك القرية التراثية والألعاب الشعبية، وفعاليات فنية متنوعة، ومسابقات ثقافية ورياضية، بالإضافة إلى ركن للمشاركات المجتمعية، وتوفير جلسات خارجية خاصة بالمطاعم والمقاهي، وتجهيزات متكاملة خاصة بالمسرح الذي ستُقدم من خلاله العروض الفنية،، لافتا إلى أنه روعي في تصميم المهرجان الشكل العام للقلاع التراثية التي تمتاز بالطابع الخليجي المعبرة عن المناطق الصحراوية وهوية المملكة.. كما أوضح معالي أمين المنطقة بأن المهرجان ينفذ من قبل مستثمر له خبرة طويلة في هذا المجال وسيكون من المهرجان المتميزة في المنطقة.

حضر اللقاء المهندس حمدان بن عودة العرادي وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات والمهندس ناصر بن عبدالرحمن التويجري مدير عام التسويق التجاري بأمانة المنطقة الشرقية والأستاذ فالح الدوسري مدير عام العلاقات العامة بالأمانة والأستاذ زكريا بن سعيد الغساني المستثمر العُماني المنفذ للمهرجان.