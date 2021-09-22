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قامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بإضاءة الجسر المعلق في العاصمة الرياض بألوان علم المملكة تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني الـ 91.
ويُعد الجسر المعلق أطول جسر معلق في المملكة، حيث جرى الانتهاء من أعمال إنشاء الجسر المعلق وافتتاحه بشكل رسمي عام 1420هـ - 2000م.
ويبلغ طول الجسر 763 متراً ويتكون من ثلاثة أعمدة سفلية بطول (179 - 405 - 179) متراً على التوالي، كما يبلغ عرض الجسر 35.8 متر ويتكون من اتجاهين يفصل بينهما جزيرة وسطية بعرض 5.40 متر، حيث جرى تصميم الجسر بنظام الأنظمة الحديثة في بناء الجسور.
تأتي هذه البادرة من الوزارة في إضاءة الجسر المعلق، ضمن جهودها في تحسين الخدمات المقدمة، والارتقاء بجودة الحياة في مدن المملكة، والمشاركة في احتفالات اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.
22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443 12:57 PM
ضمن جهود الوزارة في تحسين الخدمات المقدمة والارتقاء بجودة الحياة في مدن المملكةاحتفاء بيوم الوطن.. النقل والخدمات اللوجستية تضيء الجسر المعلق في الرياض باللون الأخضر
قامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بإضاءة الجسر المعلق في العاصمة الرياض بألوان علم المملكة تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني الـ 91.
ويُعد الجسر المعلق أطول جسر معلق في المملكة، حيث جرى الانتهاء من أعمال إنشاء الجسر المعلق وافتتاحه بشكل رسمي عام 1420هـ - 2000م.
ويبلغ طول الجسر 763 متراً ويتكون من ثلاثة أعمدة سفلية بطول (179 - 405 - 179) متراً على التوالي، كما يبلغ عرض الجسر 35.8 متر ويتكون من اتجاهين يفصل بينهما جزيرة وسطية بعرض 5.40 متر، حيث جرى تصميم الجسر بنظام الأنظمة الحديثة في بناء الجسور.
تأتي هذه البادرة من الوزارة في إضاءة الجسر المعلق، ضمن جهودها في تحسين الخدمات المقدمة، والارتقاء بجودة الحياة في مدن المملكة، والمشاركة في احتفالات اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.
، احتفاء بيوم الوطن.. النقل والخدمات اللوجستية تضيء الجسر المعلق في الرياض باللون الأخضر ،
المصدر : الخليج 365
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