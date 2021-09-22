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بعث فارس سعد؛ القنصل العام الأمريكي بالسعودية ومندوب أمريكا لدى منظمة التعاون الإسلامي، رسالة تهنئة بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة العربية السعودية، قال فيها:
"نيابة عن موظفي القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية في جدة، أهنئ شعب المملكة العربية السعودية باليوم الوطني، واحتفالاً بالذكرى الحادية والتسعين لتأسي المملكة العربية السعودية واحتفاءً بالشراكة القوية المستمرة بين البلدين الصديقين، فإن مبنى القنصلية العامة سيُضاء باللون الأخضر وذلك ما بين 22 - 24 سبتمبر. مني ومن عائلتي وكافة موظفي القنصلية العامة في جدة: يوم وطني سعيد وكل عام وأنتم بخير.. هي لنا دار".
22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443 12:11 PM
القنصل يعلن تفاصيل الاحتفالهكذا سيحتفل الأمريكيون باليوم الوطني السعودي.. طريقة جديدة ومبتكرة
بعث فارس سعد؛ القنصل العام الأمريكي بالسعودية ومندوب أمريكا لدى منظمة التعاون الإسلامي، رسالة تهنئة بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة العربية السعودية، قال فيها:
"نيابة عن موظفي القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية في جدة، أهنئ شعب المملكة العربية السعودية باليوم الوطني، واحتفالاً بالذكرى الحادية والتسعين لتأسي المملكة العربية السعودية واحتفاءً بالشراكة القوية المستمرة بين البلدين الصديقين، فإن مبنى القنصلية العامة سيُضاء باللون الأخضر وذلك ما بين 22 - 24 سبتمبر. مني ومن عائلتي وكافة موظفي القنصلية العامة في جدة: يوم وطني سعيد وكل عام وأنتم بخير.. هي لنا دار".
، هكذا سيحتفل الأمريكيون باليوم الوطني السعودي.. طريقة جديدة ومبتكرة ،
المصدر : الخليج 365
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