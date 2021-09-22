السعودية | فيديو لفتاة تطلق النار في السعودية.. والشرطة تتحرك

شكرا لقرائتكم فيديو لفتاة تطلق النار في السعودية.. والشرطة تتحرك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فتاة تطلق النار في أحد الأحياء السكنية بالمدينة المنورة، تحركت السلطات فوراً لكشف ملابسات الحكاية.

وأعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة حسين القحطاني، الثلاثاء، القبض على عدد من المواطنين.

مادة اعلانية

كما أضاف أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي والذي أظهر فتاة في أحد الأحياء السكنية تطلق النار من سلاح من نوع مسدس، بينما يقوم آخر بتوثيق المشهد، أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويتهما وضبطهما، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

كذلك أوضح المسؤول الأمني أن المتهمين وهم مواطن ومواطنة في العقدين الثاني والثالث من العمر، كما تم القبض على مواطن ومقيمة من الجنسية اليمنية عثر بحوزتهما على السلاح المستخدم ومواد مخدرة، مشيراً إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

الجدير ذكره أن الفيديو كان انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط السعودية، ما دفع السلطات للتدخل فوراً، وضبط الجناة وإحالتهم للمساءلة القانونية.