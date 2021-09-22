، الوطني للأرصاد ينبّه من أمطار رعدية على نجران: تشمل محافظات عدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، تشمل محافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.