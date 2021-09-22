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الوطني للأرصاد ينبّه من أمطار رعدية على نجران: تشمل محافظات عدة

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محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، تشمل محافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443 11:30 AM

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً

الوطني للأرصاد ينبّه من أمطار رعدية على نجران: تشمل محافظات عدة
وكالة الأنباء السعودية (واس)

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، تشمل محافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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، الوطني للأرصاد ينبّه من أمطار رعدية على نجران: تشمل محافظات عدة ،
المصدر : الخليج 365

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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