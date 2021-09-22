محمد بن مسعود - الدمام - بمقدار 3.2 مليار ريال وبنسبة 18% مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي كشفت البيانات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن الصادرات غير البترولية ارتفعت خلال شهر يوليو 2021 إلى نحو 20.8 مليار ريال، أي بمقدار 3.2 مليار ريال وبنسبة 18% مقارنة بشهر يوليو 2020، ومقارنة بشهر يونيو 2021، فقد سجلت الصادرات غير البترولية انخفاضاً خلال شهر يوليو الماضي بما يعادل 2.91 مليار ريال. وشكّلت قيمة الصادرات غير البترولية خلال شهر يوليو الماضي 22.6% من إجمالي الصادرات السلعية البالغة 91.8 مليار ريال. 22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443 11:08 AM بمقدار 3.2 مليار ريال وبنسبة 18% مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 20.8 مليار ريال في يوليو ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 20.8 مليار ريال في يوليو كشفت البيانات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن الصادرات غير البترولية ارتفعت خلال شهر يوليو 2021 إلى نحو 20.8 مليار ريال، أي بمقدار 3.2 مليار ريال وبنسبة 18% مقارنة بشهر يوليو 2020، ومقارنة بشهر يونيو 2021، فقد سجلت الصادرات غير البترولية انخفاضاً خلال شهر يوليو الماضي بما يعادل 2.91 مليار ريال. وشكّلت قيمة الصادرات غير البترولية خلال شهر يوليو الماضي 22.6% من إجمالي الصادرات السلعية البالغة 91.8 مليار ريال. الكلمات المفتاحية ، ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 20.8 مليار ريال في يوليو ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 20.8 مليار ريال في يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.