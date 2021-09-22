الارشيف / اخبار السعوديه

جازان.. حالة أمطار غزيرة تتواصل حتى 8 مساءً

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

محمد بن مسعود - الدمام - الأرصاد: تصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ للرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان تصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل محافظات: أبو عريش، والحرث، الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443 10:43 AM

الأرصاد: تصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ للرؤية

جازان.. حالة أمطار غزيرة تتواصل حتى 8 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان تصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل محافظات: أبو عريش، والحرث، الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

الكلمات المفتاحية
cc912fd085.jpg

، جازان.. حالة أمطار غزيرة تتواصل حتى 8 مساءً ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر جازان.. حالة أمطار غزيرة تتواصل حتى 8 مساءً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا