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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان تصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل محافظات: أبو عريش، والحرث، الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443 10:43 AM
الأرصاد: تصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ للرؤيةجازان.. حالة أمطار غزيرة تتواصل حتى 8 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان تصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل محافظات: أبو عريش، والحرث، الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
، جازان.. حالة أمطار غزيرة تتواصل حتى 8 مساءً ،
المصدر : الخليج 365
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