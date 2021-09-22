أكاديمي يكشف حيل أصحاب التخفيضات الوهمية في اليوم الوطني

الرياض - محمد عبدالله - كشف الباحث والأكاديمي الدكتور محمد العبداللطيف، حيل وأساليب بعض المتاجر لجذب الزبائن بتخفيضات وهمية، خلال اليوم الوطني أو المواسم بشكل عام.

وأضاف، «العبداللطيف»، خلال لقائه المذاع ببرنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، أن التخفيض يكون محسوبًا بعملية حسابية تخضع لتكلفة إجمالية، لذلك فالتخفيضات عبارة عن وهم وسياسة تسويق لإقناع المشتري بأنه «رابح»، بينما قد حصل المشتري على البضاعة بنهاية الموسم (نهاية صيف أو نهاية شتاء).

واستكمل: أنه في حالة وجود بضاعة جيدة لا يتم عرضها ضمن التخفيضات بل يتم تخزينها، مشددًا على أنه لا يتهم التجار إجمالًا لأن بينهم من يعمل بطريقة منظمة.

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