الحيزان يتوقع مناطق التأثر بالأمطار خلال الساعات المقبلة

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، نزيه الحيزان، المناطق المتأثرة بالأمطار خلال الساعات المقبلة.

وقال الحيزان، عبر حسابه الرَّسمي بموقع تويتر، إن فرص هطول الأمطار تشمل الأطراف الغربية من منطقة نجران، ومناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وشمالها وجنوب وغرب وشمال غربي المدينة المنورة، وجدة.

وأشار إلى أن فرص الأمطار تشمل أيضًا القطاع الغربي والسواحل الجنوبية من اليمن، وشمال صلالة وجبال الحجر العمانية وقد تصل غرب صور.

ونوه الحيزان بغطاء سحابي واسع يمتد إلى المرتفعات ومنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم وغرب الرياض وجنوب منطقة

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