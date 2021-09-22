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الأمير سعود بن عبدالمحسن يُقدّم أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين لدى البرتغال

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الرياض - محمد عبدالله - قدّم الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين المعيّن لدى الجمهورية البرتغالية، نسخة من أوراق اعتماده، للسكرتير العامّ بوزارة الخارجية في الجمهورية البرتغالية السفير الفارو مندوسا مورا.

جاء ذلك بمقر وزارة الخارجية البرتغالية في لشبونة، ورحب السكرتير العام بوزارة الخارجية البرتغالية بالأمير سعود ، متمنيًا له التوفيق في أداء مهام عمله.

حضر الاستقبال نائبة رئيسة المراسم بوزارة الخارجية البرتغالية الدكتورة ماريا بيلار.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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