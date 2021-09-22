حساب المواطن يفسّر بعض المصطلحات الهامة التي تهم المستفيدين

الرياض - محمد عبدالله - فسّر برنامج حساب المواطن، وشرح المقصود من بعض المصطلحات الخاصة بالبرنامج والتي تهمّ المستفيدين، خاصة فيما يتعلق بالاعتراضات.

وشارك حساب المواطن، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف"، أوضح من خلالها مصطلحات تهم المستفيد بالبرنامج وهي الاعتراض المالي واعتراض الأهلية.

مصطلحات هامة بحساب المواطن

وأوضح البرنامج، المقصود ببعض المصطلحات الهامة التي تخص الاعتراضات التي يقدمها المستفيدين من حساب المواطن.

وأشار حساب المواطن، إلى أنَّ المقصود بعملية الاعتراض المالي هو إمكانية تقدم المستفيد بطلب مراجعة لنتيجة الاستحقاق وذلك خلال مدة 90 يومًا من صدور نتيجة الاستحقاق.

وأضاف أن ذلك يكون من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج ويمكن الوصول إليها مباشرة عبر الضغط على الرابط التالي (من هنا) كما يمكن متابعة حالة الشكوى من خلالها.

وبيّن برنامج حساب المواطن، أنه يقصد من مصطلح اعتراض الأهلية هو إمكانية التقدم بطلب مراجعة لنتيجة الأهلية وذلك خلال مدة 90 يومًا من صدور نتيجة الأهلية من البوابة الإلكترونية للبرنامج، مشيرًا إلى أنه كذلك يمكن متابعة حالة الاعتراض من خلال البوابة.

مشكلة عدم صرف دعم حساب المواطن

وأوضح برنامج حساب المواطن، في وقت سابق، الإجراءات والخطوات التي يجب القيام بها في حال عدم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين الذين أكلموا طلباتهم وصدرت لهم نتائج الأهلية.

وأشار برنامج حساب المواطن، إلى أنّه يمكن في بعض الحالات أن يواجه المستفيد مشكلة تمنعه من عدم صرف الدعم المخصص له.

وبيّن حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، من خلال الحساب الرسمي الموثق عبر "توتير"، ردًا على العديد من الاستفسارات التي تسأل عن حالة الدفعات التي لم تصل إليهم أن عليهم القيام بالإجراءات التالية :

- مراجعة البنك الذي يتسلم منه المستفيد الدعم والتأكد من عدم إيداع الدعم.

- في حال لم يتم الإيداع يمكن للمستفيد رفع شكوى من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا)

- رفع طلب عبر خدمة صوتك مسموع باختيار نوع الطلب الرئيسي ” المدفوعات ”

- أنقر على نوع الطلب الفرعي ” لم يتم استلام الدفعة “.

4 حالات لدفعات حساب المواطن

وفي وقت سابق، كشف برنامج حساب المواطن عن الدلالات الأربعة لحالات الدفعات، لافتًا أن حالة “وجهت” تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء.

وأوضح البرنامج، أن حالة “مدفوعة” تعني أنه تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الآيبان المسجل في البوابة الإلكترونية، فيما تشير حالة “مرفوضة” إلى أنه لم يتم إيداع المبلغ للمستفيد

وأضاف حساب المواطن، أن حالة “في الانتظار”، تعني أن المبلغ معلق؛ لعدم نشاط الحساب البنكي، ويلزم المستفيد الدخول على البوابة والضغط على أيقونة استئناف المدفوعات، بعد التأكد من تنشيط الحساب البنكي.

ويتيح برنامج حساب المواطن الاعتراض على المدفوعات بعد مرور 5 أيام من تاريخ إيداع الدفعة ويتعامل مع الاعتراضات خلال فترة السماح التي تمتد إلى 90 يومًا وفي حال قبول الاعتراض يتم الصرف بأثر رجعي.

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