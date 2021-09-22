محمد بن مسعود - الدمام - قال: الحالة تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً وتستمر حتى الـ 9 مساءً أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت رياحاً نشطة وسحباً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية. وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل المدينة المنوّرة ومحافظة العيص يبدأ الساعة الـ 1 ظهراً ويستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً. كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على محافظتَي المهد ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً. الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-09-22 أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت رياحاً نشطة وسحباً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية. وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل المدينة المنوّرة ومحافظة العيص يبدأ الساعة الـ 1 ظهراً ويستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً. كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على محافظتَي المهد ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً. 22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443 08:40 AM قال: الحالة تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً وتستمر حتى الـ 9 مساءً قال: الحالة تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً وتستمر حتى الـ 9 مساءً أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت رياحاً نشطة وسحباً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية. وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل المدينة المنوّرة ومحافظة العيص يبدأ الساعة الـ 1 ظهراً ويستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً. كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على محافظتَي المهد ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً. ، الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة ،

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