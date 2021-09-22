، شؤون الحرمين: 10 آلاف مستفيد من التوعية الرقمية بالمسجد الحرام ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعزيزاً لإيصال دور ورسالة الحرمين الشريفين وتقديم أرقى الخدمات للقاصدين

كشفت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلةً في الإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام "إدارة التوعية" عن عدد المستفيدين من التوعية الرقمية خلال الثلث الأول من شهر صفر لعام 1443هـ، حيث بلغ عدد المستفيدين من التوعية الرقمية بالمسجد الحرام ما يزيد على (10) آلاف مستفيد.

وأكّد مدير إدارة التوعية الأستاذ وهيب السلمي؛ أن من أبرز الأعمال التي قامت بها الإدارة تفعيل التقانة في جميع خدماتها، وأن تكون الخدمات المقدمة في متناول أكبر شريحة ممكنة من المعتمرين.

وأضاف أن الإدارة حرصاً منها على تسهيل أداء النسك للمعتمرين، قامت بوضع عدد من الكتيبات مصممة بباركودات لتحميلها من خلال الهواتف الذكية لدى قاصدي المسجد الحرام بالقارئ الإلكتروني (QR) وذلك لضمان سلامتهم وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية، ومواكبة للتحول الرقمي.

تأتي هذه الخدمات المقدمة إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ وبمتابعة مستمرة من قِبل فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر بن عبدالله الفريح؛ تعزيزاً لإيصال دور ورسالة الحرمين الشريفين ودعماً لخطة الرئاسة 2024 مع بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.