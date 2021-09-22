محمد بن مسعود - الدمام - قال: أجواء حارة نسبياً نهاراً لطيفة فجراً على معظم المناطق توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ الطقس يوم الأربعاء 1443/2/15هـ -إن شاء الله- أجواءً حارة نسبياً نهاراً لطيفة فجراً على معظم المناطق. وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الباحة، عسير، جازان، وعُمان واليمن. وتابع: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحائل والشرقية وجنوب تبوك.

رياح قوية.. تعرَّف على أجواء الأربعاء كما يتوقّعها "الحصيني" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-22 توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ الطقس يوم الأربعاء 1443/2/15هـ -إن شاء الله- أجواءً حارة نسبياً نهاراً لطيفة فجراً على معظم المناطق. وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الباحة، عسير، جازان، وعُمان واليمن. وتابع: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحائل والشرقية وجنوب تبوك. 22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443 08:24 AM قال: أجواء حارة نسبياً نهاراً لطيفة فجراً على معظم المناطق قال: أجواء حارة نسبياً نهاراً لطيفة فجراً على معظم المناطق توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ الطقس يوم الأربعاء 1443/2/15هـ -إن شاء الله- أجواءً حارة نسبياً نهاراً لطيفة فجراً على معظم المناطق. وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الباحة، عسير، جازان، وعُمان واليمن. وتابع: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحائل والشرقية وجنوب تبوك.

، رياح قوية.. تعرَّف على أجواء الأربعاء كما يتوقّعها "الحصيني" ،

المصدر : الخليج 365

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