- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أظهر مقطع فيديو عملية إنقاذ جرو صغير، اختُطف لسبب غريب، من قِبل قرد في منطقة تامان ليستاري بوترا في ماليزيا.
وحسب صحيفة "ديلي ستار" التي نشرت الفيديو، فقد ظلّ الجرو مع القرد البري مدة ثلاثة أيام.
وبعد سماع صرخات الاستغاثة من الجرو، هرع عدد من سكان الحي القريب من مكان وجود القرد، لتقديم المساعدة.
وسمع صوت الجرو البالغ من العمر أسبوعين، وهو يئن بين يدي القرد الذي كان يحكم الإمساك به.
ورغم محاولة كثيرين جذب انتباه القرد وجعله ينزل من الشجرة العالية، إلا أنه لم يتحرّك، حتى لجأ أحد الموجودين إلى حيلة مرعبة، حيث أطلق نوعاً من الألعاب النارية في المكان، الأمر الذي جعل القرد يرمي الجرو ويهرب، حسب "سكاي نيوز عربية".
وأنقذ عددٌ من الموجودين في الموقع الجرو الذي بدا متعباً للغاية، رغم عدم تعرُّضه لأي خدوش أو إيذاء من جانب القرد.
وأرجع كثيرون سلوك القرد إلى شعوره ربما بالأمومة ورغبته في احتضان كائن صغير، بينما ذهب آخرون إلى القول إنه اختطف الجرو في سبيل الحصول على طعام ممّن سيأتي حتما لإنقاذ الحيوان.
22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443 09:50 AM
احتفظ به 3 أيام ولم تُنقذه إلا حيلة مرعبةبالفيديو.. قرد يختطف كلباً صغيراً لأغرب سبب
أظهر مقطع فيديو عملية إنقاذ جرو صغير، اختُطف لسبب غريب، من قِبل قرد في منطقة تامان ليستاري بوترا في ماليزيا.
وحسب صحيفة "ديلي ستار" التي نشرت الفيديو، فقد ظلّ الجرو مع القرد البري مدة ثلاثة أيام.
وبعد سماع صرخات الاستغاثة من الجرو، هرع عدد من سكان الحي القريب من مكان وجود القرد، لتقديم المساعدة.
وسمع صوت الجرو البالغ من العمر أسبوعين، وهو يئن بين يدي القرد الذي كان يحكم الإمساك به.
ورغم محاولة كثيرين جذب انتباه القرد وجعله ينزل من الشجرة العالية، إلا أنه لم يتحرّك، حتى لجأ أحد الموجودين إلى حيلة مرعبة، حيث أطلق نوعاً من الألعاب النارية في المكان، الأمر الذي جعل القرد يرمي الجرو ويهرب، حسب "سكاي نيوز عربية".
وأنقذ عددٌ من الموجودين في الموقع الجرو الذي بدا متعباً للغاية، رغم عدم تعرُّضه لأي خدوش أو إيذاء من جانب القرد.
وأرجع كثيرون سلوك القرد إلى شعوره ربما بالأمومة ورغبته في احتضان كائن صغير، بينما ذهب آخرون إلى القول إنه اختطف الجرو في سبيل الحصول على طعام ممّن سيأتي حتما لإنقاذ الحيوان.
، بالفيديو.. قرد يختطف كلباً صغيراً لأغرب سبب ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. قرد يختطف كلباً صغيراً لأغرب سبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.