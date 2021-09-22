شكرا لقرائتكم خبر عن ميادين المملكة السعودية تتزين بالأعلام ابتهاجا باليوم الوطني الـ91 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

توشحت الطرقات والميادين الرئيسة بمختلف أرجاء السعودية بأعلام المملكة وصور القيادة، واكتست باللون الأخضر، ابتهاجاً باليوم الوطني الـ91.



وبجانب الأعلام والشعارات الوطنية، والشاشات الإلكترونية واللوحات المنتشرة في أرجاء البلاد، تعتزم العديد من المناطق إقامة فعالية احتفاء بهذه المناسبة الغالية.

ففي حفر الباطن، تزينت الشوارع والمنتزهات بالأعلام وصور القيادة، والشعارات الوطنية، وجهّزت أمانة حفر الباطن مقر الاحتفالات الوطنية في متنزه الملك عبدالله الواقع شمال المحافظة، والذي سيشهد العديد من الفعاليات.

وتتضمن الفعاليات أوبريتاً وطنياً، وعروضاً موسيقية، وأمسيات شعرية، وجادة فنون تشكيلية، وأخرى شعبية، وأركاناً ترفيهية للأطفال، مع عروض المسرح للطفل، ومنطقة للمأكولات والقهوة، إضافة لعربة هدايا اليوم الوطني، والتي ستنطلق بمرافقة الدرجات الهوائية وجولة الخيول في متنزه وادي فليج.

كما ستشهد سماء حفر الباطن منصة ألعاب نارية وشعلة خضراء ومنطاداً هوائياً يحمل عنوان "هي لنا دار" لتجسيد لوحة جمالية بمشاعر وطنية

كذلك تزينت الطرقات والميادين الرئيسة والمباني الحكومية في مدينة الباحة ومحافظات المنطقة بأعلام الوطن وصور القيادة، واكتست باللون الأخضر.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد وقف أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط خلال جولته الميدانية الثلاثاء، على موقع حفل أهالي منطقة الباحة، الذي سيقام الخميس على مسرح منتزه الحسام بالقيم، حيث اطلع على آخر التجهيزات والاستعدادات للحفل .

وكشف أمين الباحة الدكتور على السواط عن الفعاليات والبرامج التي ستواكب الاحتفال باليوم الوطني تحت شعار "هي لنا دار"، والتي تتضمن حفل أهالي المنطقة الذي يشمل كلمة لأمير الباحة وبعض الكلمات الخطابية وأوبريت غنائي وطني بمشاركة فرقة الفنون الشعبية والعرضة السعودية والقصائد الشعرية وفقرة لذوي الإرادة لمركز المعاقين بالمنطقة إلى جانب فقرة الألعاب النارية .

وبين أن الفعاليات تتضمن المرسم الحر لرسم صور ولاة الأمر ومعالم المملكة، بجانب مسيرة للسيارات الكلاسيكية ستجوب مدينة الباحة ومحافظاتها، تحمل شعارات وأعلام الوطن، وفعاليات ينظمها مجلس شباب الباحة في منتزهي الحسام ورغدان وألعاب نارية، إلى جانب فعاليات هيئة الترفيه التي تشمل الألعاب النارية في اليوم الأول، وعرض للطيران في اليوم التالي.

وأكد الدكتور السواط الانتهاء من جميع الاستعدادات للاحتفال بهذه المناسبة، مفيداً بأن الأمانة والبلديات جهزوا أكثر من 167 منتزهاً وحديقة لاستقبال المرتادين، إلى جانب تركيب 15 ألف علم من أعلام المملكة، وأكثر من 20 ألف متر طولي من الإضاءات الخضراء، وعدد من اللوحات والشاشات.

واستكملت أمانة منطقة تبوك وبلديات المنطقة التابعة لها جميع الاستعدادات والترتيبات لإبراز مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني الـ 91 تحت شعار "هي لنا دار" حيث تم تركيب أعداد كبيرة من الأعلام والإضاءات الخضراء في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

وقد تضمنت تجهيزات الأمانة وبلديات المنطقة تنفيذ عدد من اللوحات وفق الهوية البصرية الموحدة تتضمن عبارات التهاني والتبريكات للقيادة، بالإضافة إلى عدد من الأعلام موزعة على المحاور الرئيسية ومداخل المدن.

كما تم تنفيذ تمديدات الإضاءة التجميلية الخضراء على المباني والمرافق البلدية وتضمنت استعدادات "الأمانة" لهذه المناسبة تحسين وتجميل مداخل المدن والمحاور الرئيسية وتجهيز الحدائق والمتنزهات العامة والساحات البلدية استعداداً لاستقبال الزوار لإدخال البهجة والسرور في نفوس المواطنين والمقيمين بهذه المناسبة الوطنية.

كما تزينت مدن ومحافظات منطقة الحدود الشمالية بأكثر من 5 آلاف علم سعودي في الشوارع والميادين والمسطحات الخضراء.

وأوضحت أمانة المنطقة أن الأمانة والبلديات الفرعية وبلديات المحافظات استعدت لهذه المناسبة، حيث زُين ما يقارب 4094 عمود إنارة ووزع أكثر من 5742 علماً على الطرق الرئيسة والمداخل الجانبية التي تحمل راية التوحيد، و565 لوحة لهذه المناسبة الوطنية, كما رُكبت 30شاشة عرض، بالإضافة إلى تزين المسطحات الخضراء والميادين

واستعدت الجهات ذات العلاقة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع مواقع الاحتفاء للحد من تفشي فيروس كورونا.

أنهت أمانة منطقة القصيم والبلديات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني.

وتضمنت الاستعدادات تنفيذ 965 لوحة إعلانية بالهوية البصرية الموحدة على الطرق العامة والميادين بالإضافة إلى 83 شاشة تلفزيونية بالطرق العامة والمباني البلدية وتنفيذ الإضاءة التجميلية لـ 147 في المباني والجسور، وتركيب ما يقارب 26 ألف علم وطني وإضاءة 34 ألف عمود إنارة بالإنارة التجميلية.

وتستعد الأمانة بإطلاق حزمة من الفعاليات والأنشطة الوطنية بمناسبة اليوم الوطني، أبرزها احتفال اليوم الوطني برعاية الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مساء الخميس بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.

كما أصدرت الأمانة بهذه المناسبة دليلاً لأبرز الفعاليات والأنشطة المستهدفة للتنفيذ ونشره على حسابات الأمانة الرسمية.