شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه بهطول أمطار رعدية على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن رياحا نشطة وسحبا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية . وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل المدينة المنورة ومحافظة العيص يبدأ الساعة الـ 1 ظهرا ويستمر حتى الساعة الـ 9 مساء . كما نبه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحبا رعدية ممطرة على محافظتي المهد ووادي الفرع , تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية تبدأ الساعة الـ 1 ظهرا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء .