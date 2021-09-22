شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة ست درجات على مقربة من ملبورن الاسترالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الهيئة الأسترالية لعلوم الأرض إن زلزالا بقوة 6 درجات وقع بالقرب من ملبورن في أستراليا اليوم الأربعاء، وهو أحد أكبر الزلازل المسجلة في البلاد وتسبب في إلحاق أضرار بالمباني في ثاني أكبر مدينة بالبلاد وحدوث توابع في أنحاء الولايات المجاورة.

وكان مركز الزلزال بالقرب من بلدة مانسفيلد الريفية‭‭ ‬‬التي تبعد حوالي 200 كيلومتر شمال شرقي ملبورن، وكان على عمق عشرة كيلومترات.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي إغلاق أحد الشوارع الرئيسية في ملبورن بسبب الأنقاض في حين قال سكان في الأجزاء الشمالية من المدينة على وسائل التواصل إن الكهرباء انقطعت عن منازلهم وقال آخرون إنه تم إجلاؤهم من المباني.

وشعر سكان يقطنون في أماكن بعيدة بالزلزال ولكن لم ترد أنباء عن حدوث أضرار خارج ملبورن ولا عن وقوع إصابات.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي في بيان إنه لم يتم إصدار أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) على البر الرئيسي لأستراليا أو الجزر أو الأقاليم الأسترالية.