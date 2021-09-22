، رياح قوية.. تعرَّف على أجواء الأربعاء كما يتوقّعها "الحصيني" ،

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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ الطقس يوم الأربعاء 1443/2/15هـ -إن شاء الله- أجواءً حارة نسبياً نهاراً لطيفة فجراً على معظم المناطق.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الباحة، عسير، جازان، وعُمان واليمن.
وتابع: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحائل والشرقية وجنوب تبوك.
22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443 08:24 AM
قال: أجواء حارة نسبياً نهاراً لطيفة فجراً على معظم المناطقرياح قوية.. تعرَّف على أجواء الأربعاء كما يتوقّعها "الحصيني"
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ الطقس يوم الأربعاء 1443/2/15هـ -إن شاء الله- أجواءً حارة نسبياً نهاراً لطيفة فجراً على معظم المناطق.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الباحة، عسير، جازان، وعُمان واليمن.
وتابع: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحائل والشرقية وجنوب تبوك.
، رياح قوية.. تعرَّف على أجواء الأربعاء كما يتوقّعها "الحصيني" ،
المصدر : الخليج 365
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