، "المعلمي" يشارك في فعالية "متابعة الاجتماع الوزاري لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" في نيويورك ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكّد التزام المملكة بدعم الحكومة العراقية في التصدّي للميليشيات الإرهابية

شارك مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي؛ اليوم، في فعالية "متابعة الاجتماع الوزاري لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" المنعقدة على ‏هامش اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والذي نظّمته بعثة العراق ‏الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك. ‏

وترأس الفعالية وزير خارجية العراق فؤاد حسين، بمشاركة وزراء خارجية فرنسا، الأردن، ‏الكويت، وإيران.‏

وأكّد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن ‏يحيى المعلمي؛ في كلمة المملكة التي ألقاها خلال الفعالية، التزام المملكة بدعم الحكومة العراقية ‏برئاسة مصطفى الكاظمي؛ وأهمية دور العراق في التصدّي للميليشيات الإرهابية الخارجة على ‏القانون.‏

وأعرب عن استعداد المملكة لدعم أي مبادرة تهدف إلى تحقيق التعاون والسلام في المنطقة ‏بناءً على الاحترام المتبادل بين الدول، مجدّداً رفض المملكة التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو ‏تهديد أمنها واستقرارها.

وأشار السفير المعلمي؛ إلى أن عقد مثل هذه اللقاءات لتبادل الآراء يمثل أداة مهمة لإرساء أسس ‏التفاهم ‏والحوار ووضع خريطة طريق لمستقبل العمل الجماعي المشترك لدول المنطقة، مجدّداً ‏التزام المملكة ‏بالتعاون مع الأشقاء في جمهورية العراق لتحقيق الاستقرار والتنمية، ودعم الجهود ‏المبذولة من قِبل ‏دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي؛ لتحقيق الاستقرار والأمن في العراق.‏

وقال: لقد أطلقت المملكة العربية السعودية مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تقوية ‏أواصر التعاون ‏والعلاقات بين دول المنطقة والتي تغطي جميع الجوانب السياسية والاقتصادية ‏والاجتماعية، ‏والبيئية، إيماناً من المملكة بأن تلك المبادرات ستساعد على تخفيف حدة التوتر ‏‏والنزاعات في المنطقة وتحقق قدراً من السلام والتعاون.‏

وشدّد على أن المملكة ستكون في ‏مقدمة الدول التي ستدعم أي مبادرة تهدف إلى تحقيق التعاون ‏والسلام في المنطقة بناءً على ‏الاحترام المتبادل بين الدول، معرباً عن ثقة المملكة بحكمة وحنكة ‏القيادة في جمهورية العراق الشقيقة، وعزمها ‏على أن تكون بمشيئة الله -عزّ وجلّ- سبباً لنهضة العراق ‏وازدهاره وتحقيق الوفاق بين أطيافه.‏

حضر الفعالية من جانب وفد المملكة رئيس اللجنة الرابعة بالوفد الوزير المفوض وجدي حسن ‏محرم.‏