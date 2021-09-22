تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة في 6 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - نبه المركز الوطني للأرصاد إلى تعرض 6 مناطق بالمملكة اليوم، لأمطار وسحب رعدية ورياح نشطة.

وتتعرض منطقة نجران «بدر الجنوب – ثار – حبونا»، ومواقع أخرى، لهطول أمطار رعدية ونشاط للرياح السطحية بدءًا من الساعة الواحدة ظهر اليوم حتى الثامنة مساءً.

وتشهد منطقة المدينة المنورة «العيص، المدينة المنورة، مواقع أخرى»، لرياح نشطة وسحب رعدية، ما يؤدي لتدنّ بمدى الرؤية من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة التاسعة مساءً.

كما تشهد منطقة مكة المكرمة، «العاصمة المقدسة، الجموم، بحرة، المناطق المفتوحة والطرق السريعة»، لتكون سحب رعدية ورياح سطحية نشطة تؤدي لتدنّ بمستوى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءً.

أما منطقة الباحة «الحجرة، المخواة، فرعة غامد الزناد، قلوة، مواقع أخرى»، فتشهد امطارًا رعدية، ورياحًا سطحية نشطة تؤدي لتدنّ بمدى الرؤية الأفقية بدءا من الساعة الواحدة ظهرًا، وحتى الساعة الثامنة مساءً.

كما تشهد منطقة عسير «البرك»، تكون سحب رعدية ورياح نشطة، تؤثر على الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثامنة مساءً.

وتتعرض منطقة جازان: «أحد المسارحة، بيش، جازان، صامطة، صبيا، ضمد، مواقع أخرى»، إلى أمطار رعدية واتربة مثارة جراء نشاط الرياح السطحية المؤدية لتدنّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

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