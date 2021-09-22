وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري لترويكا مجلس التعاون الخليجي مع الاتحاد الأوروبي

الرياض - محمد عبدالله - يشارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في الاجتماع الوزاري لترويكا مجلس التعاون الخليجي مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة الخارجية - عبر حسابها بموقع تويتر - إن ذلك يأتي على هامش أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كان وزير الخارجية، ترأس وفد المملكة المشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين بنيويورك.

وعقدت أعمال المداولات العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة قادة العالم ومسؤولين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء.

حضر الجلسة الافتتاحية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.

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