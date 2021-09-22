مستشار تعليمي يكشف أهداف وطريقة اختبار «القياس للقراءة»

الرياض - محمد عبدالله - قال المستشار التعليمي، الدكتور محمد العامري، إن اختبار «القياس للقراءة»، يستهدف قياس مقدار التقدم في عملية الفهم القرائي للطلاب دوليًّا.

وأضاف العامري بمداخلة لقناة «الإخبارية»، إن المملكة تهتم بالمقارنات المرجعية لتحسين الجودة عبر المعايير الدولية، وتطمح في نتائج طيبة.

وتابع: تعتمد عملية القراءة على القدرة على التعرف (على الكلمة) وفهمها، ثم تحليلها وتركيبها في سياقات، وإدراك الكلمة، ثم القدرة على توظيفها في الحياة، وتأتي عملية «القياس» للتأكد من ذلك.

وحول المكونات التي يشملها الاختبار، قال: إنه يتم تعريض الطلاب لجمل بإشراف دولي بهدف عقد مقارنة مرجعية على مستوى الدول لقياس مستوى الطالب، متوقعًا أن يكون الاختبار عن بعد.

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