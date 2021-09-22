شكرا لقرائتكم خبر عن "المعلمي" يؤكد التزام المملكة بدعم الحكومة العراقية في التصدي للإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - المعلمي: المملكة مستعدة لدعم أي مبادرة تهدف لتحقيق التعاون والسلام

- المعلمي يجدد رفض المملكة التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو ‏تهديد أمنها

شارك معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، اليوم، في فعالية "متابعة الاجتماع الوزاري لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" المنعقدة على ‏هامش اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والذي نظمته بعثة العراق ‏الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك. ‏

وترأس الفعالية معالي وزير خارجية العراق فؤاد حسين، بمشاركة وزراء خارجية فرنسا والأردن، ‏والكويت، وإيران.‏

وأكد معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن ‏يحيى المعلمي، في كلمة المملكة التي ألقاها خلال الفعالية، التزام المملكة بدعم الحكومة العراقية ‏برئاسة السيد مصطفى الكاظمي، وأهمية دور العراق في التصدي للمليشيات الإرهابية الخارجة على ‏القانون.‏

وأعرب معاليه عن استعداد المملكة لدعم أي مبادرة تهدف إلى تحقيق التعاون والسلام في المنطقة ‏بناء على الاحترام المتبادل بين الدول، مجدداً رفض المملكة التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو ‏تهديد أمنها واستقرارها.

وأشار السفير المعلمي إلى أن عقد مثل هذه اللقاءات لتبادل الآراء يمثل أداة مهمة لإرساء أسس ‏التفاهم ‏والحوار ووضع خارطة طريق لمستقبل العمل الجماعي المشترك لدول المنطقة، مجدداً ‏التزام المملكة ‏بالتعاون مع الأشقاء في جمهورية العراق لتحقيق الاستقرار والتنمية، ودعم الجهود ‏المبذولة من قبل ‏دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لتحقيق الاستقرار والأمن في العراق.‏

وقال معاليه: لقد اطلقت المملكة العربية السعودية مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تقوية ‏أواصر التعاون ‏والعلاقات بين دول المنطقة والتي تغطي جميع الجوانب السياسية والاقتصادية ‏والاجتماعية، ‏والبيئية، إيماناً من المملكة بأن تلك المبادرات ستساعد على تخفيف حدة التوتر ‏‏والنزاعات في المنطقة وتحقق قدرا من السلام والتعاون.‏

وشدد على أن المملكة ستكون في ‏مقدمة الدول التي ستدعم أي مبادرة تهدف إلى تحقيق التعاون ‏والسلام في المنطقة بناء على ‏الاحترام المتبادل بين الدول، معرباً عن ثقة المملكة بحكمة وحنكة ‏القيادة في جمهورية العراق الشقيقة وعزمها ‏على أن تكون بمشيئة الله عز وجل سببا لنهضة العراق ‏وازدهاره وتحقيق الوفاق بين أطيافه.‏

حضر الفعالية من جانب وفد المملكة رئيس اللجنة الرابعة بالوفد الوزير المفوض وجدي حسن ‏محرم.‏