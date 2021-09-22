أخبار السعودية.. ضبط شابين وفتاتين إثر تداول فيديو إطلاق نار بالمدينة.. وبرج خليفة يضيء بالعلم السعودي

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، حيث أعربت دولة الإمارات عن تهنئتها للمملكة العربية السعودية، بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني الـ91، 2021. وأضاء برج خليفة بألوان العلم السعودي، فيما أعلنت قوات الأمن العام عن ضبط عدد من المطلوبين في قضايا مختلفة، وإلى التفاصيل:

8 قرارات جديدة لمجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله واتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

معاملة السعوديين بالقطاعات المستهدفة بالتخصيص

وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم التي عقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، على 8 قرارات، بينها القواعد المنظمة للتخصيص، تضمنت قواعد نقل الموظفين السعوديين ضمن برنامج التحول والتخصيص بالمملكة، عدة شروط تنظم عمل الموظفين عقب تخصيص الجهة العاملين فيها، منها أنه يحق للموظف الخيار بعدم الانتقال للكيان الجديد ويعامل وفق الإجراءات الواردة في القواعد والترتيبات.

ضبط أصحاب مقطع إطلاق نار بالمدينة

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر فيه فتاة في أحد الأحياء السكنية تطلق النار من سلاح من نوع مسدس وتوثيق شخص آخر لذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويتهما وضبطهما، وهما مواطن ومواطنة في العقدين الثاني والثالث من العمر، كما تم القبض على مواطن ومقيمة من الجنسية اليمنية عثر بحوزتهما على السلاح المستخدم ومواد مخدرة.

القبض على 3 طعنوا مواطنًا بحائل

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، إن الجهات الأمنية باشرت بلاغًا عن تعرض مواطن لاعتداء تحت تهديد السلاح وسلبه وإصابته بطعنات متفرقة، مشيرًا إلى أن حالته الصحية مستقرة، وأكد أن المتابعة الأمنية أسفرت عن تحديد هوية الجناة والقبض عليهم، وهم (3) مواطنين من أرباب السوابق، في العقدين الثاني والرابع من العمر، وضُبطت بحوزتهم مواد مخدرة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة.

حكم ترك المرأة معلقة دون طلاق

كشف الشيخ عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، عن حكم ترك المرأة معلقة دون طلاق، وأكد السليمان، أنه لا يجوز للرجل أن يترك زوجته لخمس سنوات دون طلاق، مشيرًا إلى أنه في حال استمر ترك الرجل لزوجته لسنوات يحق للمرأة الذهاب إلى المحكمة.

برج خليفة يضيء بالعلم السعودي

أضاء برج خليفة، اليوم الثلاثاء، بالعلم السعودي، احتفالًا باليوم الوطني الـ90 للمملكة، يأتي ذلك تعبيرًا عن عمق العلاقات بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث كتبت صحيفة البيان الإماراتية تقول: «كل عام والمملكة العربية السعودية وقيادتها بخير وعز وأمن وأمان».

مهندس يكشف طريقة سحرية لإنقاص الوزن

كشف المهندس محمد الخطيب، اليوم الثلاثاء، عن طريقة سحرية ساعدته في إنقاص وزنه 30 كيلوجرامًا، مشيرًا إلى أن تجربته مع رياضة المشي ساعدته في إنقاص وزنه من 110 كيلوجرامات إلى 80 كيلوجرامًا، وقضى أيضًا على استخدام أدوية الضغط والسكر والكوليسترول وشحوم الكبد.

مخاطر تسوية الحنيذ والمندي على طريقة الدفن

نصح طبيب الأسرة الدكتور سعود الشهري، بعدم تقطير الزيوت على الشحم أثناء عملية إعداد الحنيذ والمندي، موضحًا أن ما أشيع حول أن طريقة تسوية الحنيز والمندي بالدفن ليست ضارة بشكل عام ولكن في بعض الأحيان قد تسبب بعض الأخطار، لذا يجب الاعتماد على الطريقة المعروفة دون تقطير الزيوت.

دور التقنيات الإلكترونية في مكافحة كورونا

كشف وكيل وزارة الصحة، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، دور التقنيات الإلكترونية في السعودية، في مكافحة جائحة كورونا، مشيرًا إلى دور تطبيق توكلنا في السيطرة على الإصابات العام الماضي.

9 شروط للحصول على رخصة القيادة

حدد نظام المرور، عدداً من الاشتراطات الهامة والضرورية اللازم توافرها للحصول على رخصة القيادة، وجاء ذلك في المادة السادسة والثلاثون المعدلة بالنظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5هــ من نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 بتاريخ 26 / 10 / 1428 الموافق 07/11/2007 م.

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